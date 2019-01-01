مسؤول إسرائيلي: صفقة شاليط لن تتكرر وهناك تقدم في الاتصالات مع حماس

القدس المحتلة / سما /

قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم، إن هناك تقدم في الاتصالات لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة.

وأضاف بلوم في تصريحات لراديو إسرائيل: "لأول مرة نلاحظ وجود عدة قنوات تتقدم باتجاه إعادة الجنود الإسرائيليين من غزة، ويوجد تنسيق بين كل هذه القنوات".

وأشار بلوم إلى أن "طاقم رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، المكون من مروان عيسى وروحي مشتهى وحماس في الخارج، يعرفون هذه القنوات وقد التقوا بهم وتعاملوا معهم".

وأوضح بلوم أن "حماس تعلم أنه لن تكون هناك تفاهمات عميقة في غزة بدون حل مسألة الجنود الإسرائيليين الأسرى، وهي تفهم أنه لن تكون هناك صفقة شاليط2، وأن هناك تغييرات قد حصلت في المجتمع الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

جاء ذلك في حديث لإذاعة كان العبرية تعقيبًا على اتهامات عائلة الجندي هدار غولدن له ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخداع عوائل المفقودين والأسرى، وأنهم لم يقدموا أي شيء جدي من أجل إعادتهم، وأنهم يعيدون جثث شهداء حماس.

وقال بلوم، إن الفلسطيني الذي تم إعادة جثته لغزة لا ينتمي لحماس، وهذا لا يخالف قرارات الكابنيت والمحكمة العليا، مشيرًا إلى أن هناك العشرات من الجثث تحتجزها سلطات الاحتلال.

وحول الاتهامات بأنه يكذب على عوائل الأسرى الإسرائيليين، قال بلوم "لا أنوي مواجهة تلك الأسر، فأنا أفهم الألم الذي يعيشونه، لكن عائلة غولدن مثل الآخرين تلقوا إجابات مفصلة عما يجري، وأشعر بالأسف لهذه التصريحات".