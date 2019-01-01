فيديو.. ماني ينقذ ليفربول من فخ أستون فيلا بفوز شاق

وكالات / سما /

نجا المتصدر ليفربول من هزيمة أولى له هذا الموسم، بفوزه على مضيفه أستون فيلا 2-1 مساء السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المصري محمود حسن تريزيجيه هدف أستون فيلا القابع في مدينة برمنجهام بالدقيقة 21، وعادل أندي روبرتسون للفريق الضيف بالدقيقة 87، قبل أن يحرز ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي بدوره فاز على ساوثهامبتون 2-1، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11.

وخاض ليفربول المباراة بطريقة اللعب المعتادة 4-3-3، فلعب الكرواتي ديان لوفرين إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك في عمق الدفاع، بمساعدة من الظهيرين ترينت ألكسندر-أرنولد وأندي روبرتسون، ولعب آدم لالانا مكان البرازيلي فابينيو في عمق الوسط إلى جانب جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم، فيما تشكل الخط الهجومي من الثلاثي الخطير محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

في الناحية المقابلة، لجأ أستون فيلا إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، فتشكل الخط الخلفي من الرباعي فريدريك جولبيرت وبيون إنجيلس وتايرون مينجز ومات تارجيت، وقام مارفيلوس ناكامبا بدور لاعب الارتكاز وراء الثنائي جاك ماكجين ودوجلاس لويز، فيما وقف تريزيجيه وأنور الغازي حول رأس الحربة ويسلي.

وسنحت فرصة لأستون فيلا لافتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى، عندما وصلت الكرة إلى الغازي على حدود منطقة الجزاء، فسدد كرة لم يجد الحارس البرازيلي أليسون بيكر صعوبة في السيطرة عليها.

ولم يستطع ليفربول الاستفادة من استحواذه المتواصل على الكرة، حتى الدقيقة 16 عندما رفع هندرسون الكرة ليرتقي لها ماني بصعوبة وتمر محاولته بجانب المرمى، وتصدى حارس أستون فيلا توم هيتون لمحاولة من صلاح نحو القائم القريب في الدقيقة 18.

وتقدم أستون فيلا في النتيجة بالدقيقة 21، عندما نفذ ماكجين ركلة حرة، كسر من خلالها مصيدة التسلل وسدد مباشرة بين قدمي أليسون الذي حاول ردها دون فائدة، وتأكد الحكم من صحة الهدف باحتساب تقنية الفيديو

وألغى الحكم هدفا لفيرمينو في الدقيقة 28 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو التي أوضحت تسلل المهاجم البرازيلي بمسافة لا تستحق الذكر، وحاول تريزيجيه إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 36، بيد أنه قابل عرضية الغازي بطريقة متهورة تذهب الكرة إلى ركلة مرمى.

وحاول ليفربول تدارك الأمور قبل نهاية الشوط الأول، فمرر ماني الكرة داخل منطقة الجزاء إلى صلاح الذي قابلها بلمسة واحدة فوق المرمى بالدقيقة 43.

وانطلق ليفربول في الشوط الثاني باحثا عن التعادل، فأرسل ماني كرة عرضية نحو فرمينو الذي ذهبت محاولته فوق المرمى بالدقيقة 47، ورفع ألكسندر-أرنولد كرة من الناحية اليمنى نحو القائم البعيد على فقابلها ماني برأسه لكن الحارس هيتون كان لها بالمرصاد في الدقيقة 59.

وأشرك مدرب ليفربول يورجن كلوب ديفوك أوريجي مكان فينالدوم، وأليكس أوكسليد تشامبرلين مكان صلاح، وكاد تشامبرلين يترك تأثيرا فوريا لكنه مينجز وقف أمام تسديدته في الدقيقة 67.

وشارك أحمد المحمدي في تشكيلة أستون فيلا مكان جولبيرت، واقترب ليفربول من معادلة النتيجة في الدقيقة 74، عندما وضع فيرمينو الكرة أمام لالانا الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وانطلق تريزيجيه بهجمة مرتدة وواجه المرمى قبل أن يمرر بأناقة إلى الغازي الذي حاول إعادتها للدولي المصري قبل أن يبعدها الدفاع في الدقيقة 80، واقتحم ألكسندر-أرنولد من الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة ببيسراه مرت بجوار المرمى في الدقيقة 84.

وجاء الفرج في الدقيقة 87، عندما رفع البديل ماني كرة عرضية قابلها روبرتسون برأسه قوية في الشباك، ثم أتى هدف الفوز بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عندما نفذ ألكسندر-أرنولد ركلة حرة غاص لها ماني من وضعية صعبة لتذهب الكرة في الزاوية البعيد لمرمى أستون فيلا.