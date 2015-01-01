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النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أنطون أبو جابر وعضوية القاضي مي ابو شنب والقاضي أسلام الحسيني واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أريحا بحق المتهم (م،ج) بتهمة القتل عملاً بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول ( ع،خ) والمتهم الثاني (غ،ج) بتهمة الاتجار بعقاقير خطرة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 13 بدلالة المادة 32 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم مدة عشر سنوات ومصادرة المادة المضبوطة.

وأدانت أيضا المتهم (م،س) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بدلالة المادة 22/6 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 الآلف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة أريحا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة محمد مسعد.

#النيابة العامة #قضايا

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