دولة يدعو لدعم المنتج الوطني وتصعيد حملة مقاطعة الاحتلال

رام الله / سما /

دعا رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة الى دعم المنتجات الوطنية الفلسطينية في ظل الحرب الاقتصادية التي تُشن على شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح يوم المنتج الوطني الذي عقد في بلدية رام الله بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وقال دولة :ندعم المنتجات الفلسطينية وندعم منتجيها ومروجيها، مشيراً إلى أن المسؤولية في دعم المنتج الوطني تقع على كاهل جميع شرائح المجتمع.

ودعا جميع القطاعات الفلسطينية للعمل تحت منظومة متكاملة لدعم المنتج المحلي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل ضبط الجودة لمعرفة مواصفات المنتج المحلي ليتلاءم مع احتياجات السوق ومتطلبات المواطن.

واكد ان مقاطعة بضائع الاحتلال يجب ان تكون نهجا وطنيا عند الضغير والكبير عند البيت والمدرسة وفي كافة الاماكن.