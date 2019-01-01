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مركز حماية يعقد محاضرة متخصصة بعنوان "حق المرأة في النفقة "

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عقد مركز حماية لحقوق الإنسان بالتعاون مع روضة سنابل الطفولة وبحضور ما يقارب 20 سيدة، محاضرة متخصصة بعنوان "حق المرأة في النفقة "

وهدفت المحاضرة إلى توعية المرأة الفلسطينية بحقوقها الشرعية والقانونية، والأحكام المتعلقة النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية وحالات استحقاق النفقة والأسباب الموجبة لانتهاء النفقة والعمل كذلك على تجنب الأخطاء التي تقع بها المرأة نتيجة جهلها بالقوانين، ما يؤدي الى ضياع حقها في نفقتها ونفقة أطفالها.

وقالت المحامية أ. هدى أبو شريفة منسقة وحدة المرأة والطفل في مركز حماية لحقوق الإنسان إن المرأة الفلسطينية تعاني كثيرا خصوصا نتيجة جهلها بحقوقها القانونية والشرعية والتي كفلها لها الشرع والقانون، مشيرة إلى أن كافة المظالم التي تتعرض لها المرأة ناتجة عن جهلها في هذه القوانين والأحكام.

وأوضحت إن الثقافة السائدة في أوساط النساء حول هذه الحقوق مبنية على الشائعات والعادات الاجتماعية وليست على الأحكام والقوانين وهو ما يفاقم من الأضرار التي تتحملها المرأة حينما تتعرض لأية مشكلة أو تواجه أي قضية.

#مركز حماية #المرأة

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