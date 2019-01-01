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غالانت : قريبون من شن عملية عسكرية شاملة بغزة وهي مسألة وقت فقط

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت : قريبون من شن عملية عسكرية شاملة بغزة وهي مسألة وقت فقط


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الهجرة والاستيعاب العضو في الكابنيت الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الأحد، إن جولة عسكرية كاملة وكبيرة في قطاع غزة لن تكون سوى مسألة وقت.

وأوضح غالانت في تصريحات لإذاعة كان العبرية، لن يكون هناك خيار آخر سوى الوصول لجولة جديدة، مشيرًا إلى أن سلطة الاحتلال هي من ستحدد توقيتها وظروفها.

وأكد: "أن إسرائيل تحمل حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع وينطلق منه، وتعتقد بانه بإمكانها كبح جماح المنظمات الأخرى".

وأشار الوزير إلى أن "إطلاق هذه القذائف تم رغم امتعاض حركة حماس من هذه الخطوة، إذ أنها ليست معنية بالتصعيد، إلا أنه لا قوة ولا رغبة لها في إجبار الجهاد الإسلامي على الرضوخ لإملاءاتها".

وانتقد غالانت، تصريحات عضو الكنيست جدعون ساعر الذي اعتبر أن الرد الإسرائيلي لم يكن كافيًا، قائلًا "كان على الأعضاء أن ينظروا للصورة العامة، وأن يكونوا أكثر تقييدًا في تصريحاتهم".

وبشأن إمكانية تعيين نتنياهو، للوزير السابق نفتالي بينيت في منصب وزير الجيش، قال غالانت "هذا ليس موضوع خلاف، نتنياهو يقود الأمور جيدًا، ولا يوجد مبررًا أمنيًا لذلك".

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