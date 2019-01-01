  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

أصيب شاب، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وذكر اسعاف الهلال الأحمر ومصادر محلية ، بأن الشاب محمد أحمد جرادات (32 عاما) أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، أثناء محاولته الدخول الى أراضي العام 1948، حيث قامت قوات الاحتلال باحتجازه، ونقله الى معسكر سالم للاستجواب، ثم جرى تسليمه للهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي، ووصفت حالته بالبسيطة.

يذكر أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر مؤخرا؛ إذ أصيب تسعة شبان بالطريقة ذاتها   .

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل زيارة عزام الاحمد الى القاهرة بخصوص الانتخابات

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب

اللواء ماجد فرج يجري محادثات مع الـ (CIA) في واشنطن.. وهذه تفاصيلها

مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل

هآرتس: الرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رسالة لـ"حماس".. فما علاقة الجهاد الاسلامي!

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي شرق القدس

مكتب سياسي "فدا" : نطالب بوقف "الصواريخ الاستعراضية" المنطلقة من غزة !

13

مصادر: "الجهاد" تريد تثبيت سياسة "مشاغلة العدو" واتصالات لمنع التصعيد بين غزة واسرائيل

صاروخ

مصادر إسرائيلية: اجتماع للكابنيت الأحد.. و"حماس" تنفي علاقتها بالصواريخ وتعتبر اطلاقها بمثابة تحدي

سرايا القدس تصدر بيان هام حول تهديدات الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة.. اليك تفاصيله!!