اصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين

جنين / سما

أصيب شاب، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وذكر اسعاف الهلال الأحمر ومصادر محلية ، بأن الشاب محمد أحمد جرادات (32 عاما) أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، أثناء محاولته الدخول الى أراضي العام 1948، حيث قامت قوات الاحتلال باحتجازه، ونقله الى معسكر سالم للاستجواب، ثم جرى تسليمه للهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي، ووصفت حالته بالبسيطة.

يذكر أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر مؤخرا؛ إذ أصيب تسعة شبان بالطريقة ذاتها .