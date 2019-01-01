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لجنة المتابعة العربية تنصب خيمة اعتصام أمام منزل نتنياهو بالقدس

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة المتابعة العربية تنصب خيمة اعتصام أمام منزل نتنياهو بالقدس


القدس المحتلة / سما /

أعلنت لجنة المتابعة العليا للسكان العرب في إسرائيل، عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية، ضد العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وعدم محاربة الحكومة الإسرائيلية لهذه الظواهر.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، قررت لجنة المتابعة، نصب خيمة اعتصام صباح اليوم الأحد، قبالة مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بالقدس.

وقالت صحيفة "معاريف "العبرية، إن اللجنة أعلنت عن الشروع في إضراب عن الطعام في خيمة الاعتصام، بمشاركة قيادات الجماهير العربية، منذ اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت الصحيفة العبرية، الى أن هذه الخطوات، تأتي في إطار الاحتجاجات على عدم قيام الشرطة والحكومة الإسرائيلية، بمحاربة الجريمة بالوسط العربي.

يشار الى أن هناك ارتفاع حاد في معدلات الجريمة والقتل بالوسط العربي، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري إلى 79 قتيلا عربيا، بينهم 11 امرأة.

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