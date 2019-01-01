ترامب : الإعلام الأمريكي يعامل "الكلب" أفضل مني

واشنطن / وكالات /

اشتكى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من معاملة وسائل الإعلام الأمريكية، قائلا إنها تعامل الكلب الذي شارك في عملية قتل البغدادي في سوريا، أفضل منه.



وخلال كلمة له في "ميسيسيبي" قال إنه بعد مقارنة نفسه بالكلب، اكتشف أن وسائل الإعلام تعامله بشكل أفضل من الرئيس.

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وفي وقت سابق، نشر ترامب صورة "مركبة" بموقع "تويتر" تظهر تكريمه للكلب الذي شارك في عملية قتل البغدادي.



وغرد ترامب مع صورة الكلب: "لقد رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع الذي شارك في هذه المهمة العظيمة".