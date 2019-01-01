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اعتقال4 مواطنين بينهم صحفي

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال4 مواطنين بينهم صحفي


رام الله / سما /

 اعلنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، اعتقالها اربعة مواطنين، خلال حملات دهم في الضفة.

كما جرى دهم منزل الشاب داود زكري موسى من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا المهندس وديع فراج (26 عاماً) على حاجز الجيب خلال عودته من عمله وهو نجل الاسير عبد الرازق فراج.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت صحفيا، وقمعت المشاركين في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة القدس الليلة الماضية. 

حيث هاجم جنود الاحتلال المشاركين في الوقفة التضامنية التي نظمها نشطاء مقدسيون، في شارع صلاح الدين بالقدس، واعتدت عليهم واعتقلت مدير مؤسسة إيليا للإعلام الصحفي احمد الصفدي.

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