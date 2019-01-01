"تويتر" يحجب حسابات قناة "المنار" التابعة لحزب الله

وكالات

أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، السبت، عن حظر معظم حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" دون سابق إنذار.



واعتبرت القناة أن إيقاف حساباتها يأتي "في ما بدا رضوخا لضغوطات سياسية"، مشيرة إلى أن حساباتها تضم ما يقارب مليون متابع.



وتم كذلك حجب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" وحسابات أخرى عدة على صلة به.



يذكر أن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد وجهوا إنذارا إلى المدير التنفيذي لـ "تويتر"، جاك دورسي، محذرين من توفير منصة إعلامية لمنظمات مثل "حزب الله" و"حماس"، حيث تعتبرهما الولايات المتحدة "منظمتين إرهابيتين"، وأمهلوه حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لإزالة جميع الحسابات التابعة لـ"المنظمات الإرهابية"، على حد وصفهم.