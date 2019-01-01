  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"تويتر" يحجب حسابات قناة "المنار" التابعة لحزب الله

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" يحجب حسابات قناة "المنار" التابعة لحزب الله


وكالات

أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، السبت، عن حظر معظم حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" دون سابق إنذار.


واعتبرت القناة أن إيقاف حساباتها يأتي "في ما بدا رضوخا لضغوطات سياسية"، مشيرة إلى أن حساباتها تضم ما يقارب مليون متابع.


وتم كذلك حجب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" وحسابات أخرى عدة على صلة به.


يذكر أن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد وجهوا إنذارا إلى المدير التنفيذي لـ "تويتر"، جاك دورسي، محذرين من توفير منصة إعلامية لمنظمات مثل "حزب الله" و"حماس"، حيث تعتبرهما الولايات المتحدة "منظمتين إرهابيتين"، وأمهلوه حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لإزالة جميع الحسابات التابعة لـ"المنظمات الإرهابية"، على حد وصفهم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل زيارة عزام الاحمد الى القاهرة بخصوص الانتخابات

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب

اللواء ماجد فرج يجري محادثات مع الـ (CIA) في واشنطن.. وهذه تفاصيلها

مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل

هآرتس: الرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رسالة لـ"حماس".. فما علاقة الجهاد الاسلامي!

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي شرق القدس

مكتب سياسي "فدا" : نطالب بوقف "الصواريخ الاستعراضية" المنطلقة من غزة !

13

مصادر: "الجهاد" تريد تثبيت سياسة "مشاغلة العدو" واتصالات لمنع التصعيد بين غزة واسرائيل

صاروخ

مصادر إسرائيلية: اجتماع للكابنيت الأحد.. و"حماس" تنفي علاقتها بالصواريخ وتعتبر اطلاقها بمثابة تحدي

سرايا القدس تصدر بيان هام حول تهديدات الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة.. اليك تفاصيله!!