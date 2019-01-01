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إسرائيل تحتفي بيهودي "أنقذ حياة ملايين المصريين" (صورة)

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحتفي بيهودي "أنقذ حياة ملايين المصريين" (صورة)


القاهرة / وكالات /

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بطبيب يهودي قال الحساب إنه "أنقذ حياة ملايين المصريين".

وقال الحساب إن "طبيبا يهوديا ولد في مصر، أنقذ حياة ملايين المصريين، حيث ابتكر عقار سوفالدي لعلاج فيروس الكبد الوبائي سي".

وأوضح "إسرائيل بالعربية" أن "ريموند شينازي، اليهودي المولود في مصر، ابتكر العقار وباعه لمصر بسعر أقل من سعره في الولايات المتحدة".

وحسبما جاء في التغريدة، يوم الجمعة، فقد هاجرت أسرة الطبيب اليهودي، الذي يبدو أنه يقيم في الولايات المتحدة، في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت، مبادرة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتتضمن المبادرة، المسح الشامل لجميع المواطنين الذين يزيد عمرهم عن 18 عاما، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "c"، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وتضم المبادرة كذلك الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، لخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، والتي تمثل نحو 70% من الوفيات في مصر.

المصدر: RT 

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