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تنظيم "داعش" في سيناء يبايع الزعيم الجديد للتنظيم

الأحد 03 نوفمبر 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنظيم "داعش" في سيناء يبايع الزعيم الجديد للتنظيم


القاهرة / وكالات /

أعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم "داعش" في مصر، السبت، على "تليجرام" مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي وذلك بعد مقتل الزعيم السابق أبو بكر البغدادي. وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

ونشرت ولاية سيناء صورا لنحو 24 مقاتلا عند أشجار وكتب أسفل الصور "جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي".

وأكّد تنظيم "داعش"، يوم الخميس الماضي، مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام مقتله في عملية أميركية في شمال غرب سوريا.

وعيّن التنظيم، وفق ما جاء في تسجيل صوتيّ مدّته أكثر من سبع دقائق على حسابات جهادية على تطبيق "تلغرام"، أبا ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له، ودعا للثأر للبغدادي والانتقام من الولايات المتحدة.

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