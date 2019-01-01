مكتب سياسي "فدا" : نطالب بوقف "الصواريخ الاستعراضية" المنطلقة من غزة !

رام الله / سما /

طالب المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بضرورة وقف "الصواريخ الاستعراضية" المنطلقة من قطاع غزة والتي قد تجلب الدمار لأهله وممتلكاته، والتي كان آخرها ليلة اول أمس، والتي على ضوئها سقط شهيد وعدد من الجرحى ودمار كبير.

وفي بيان له اعتبر المكتب السياسي لـ "فدا" أن المصلحة الوطنية تتطلب ضبط النفس وعدم جر غزة إلى أتون حرب تدميرية ينتظرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج من مأزقه السياسي والشخصي.

وشدد مكتب"فدا" على أن سلاح المقاومة هو ورقة قوية بيد أبناء شعبنا إلى جانب أوراق القوة التي يمتلكها، وفي مقدمتها الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبالتالي يجب أن يخضع هذا السلاح لقرار وطني وليس لحسابات تنظيمية ضيقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، والتي تتطلب في هذه الظروف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والتي يأمل شعبنا أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية مدخلاً رئيسياً لوحدة النظام السياسي الفلسطيني.