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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي شرق القدس

السبت 02 نوفمبر 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي شرق القدس


القدس المحتلة / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على نحو 500 دونم  من أراضي المواطنين في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية بلدة حزما مسلم أبو حلو، إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.

يشار إلى أن بلدة حزما يحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.

وأضاف أبو حلو أن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو فقط من أجل التمدد الاستيطاني.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

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