مستوطنون ينصبون خياماً داخل أراضي جيوس المعزولة خلف الجدار والمواطنون يتصدون لهم

قلقيلية / سما /

نصب عدد من قطعان المستوطنين خياماً داخل أراضي قرية جيوس، شمالي شرق قلقيلية، المعزولة خلف الجدار العنصري في منطقة القرنة المروح، فيما يتصدى لهم عدد من المواطنين والبلدية، ويمنعونهم من السيطرة على المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن الجدار العنصري عزل أكثر من ثمانية آلاف دونم من أراضي جيوس، وتمّ استرداد ما يقارب ألفي دونم بعد رفع قضايا قانونية على دولة الاحتلال، وتمّ تغيير مسار الجدار ليعزل ستة آلاف دونم مزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات، ويوجد عددٌ من الآبار الارتوازية، ويحاول المستوطنين في مستوطنتي "تسوفيم" و"سوريجال" الاعتداء على الأراضي، والسيطرة عليها مُستغلين عزلها بالجدار.