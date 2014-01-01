  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة الجندي الإسرائيلي غولدن تتهم نتنياهو وبلوم بخداعهم

السبت 02 نوفمبر 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الجندي الإسرائيلي غولدن تتهم نتنياهو وبلوم بخداعهم


القدس المحتلة / سما /

اتهمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فُقدت آثاره خلال حرب 2014، ولمحت حماس لأسره حيًا في رفح جنوب قطاع غزة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويارون بلوم، المنسق لشؤون أسرى الحرب والمفقودين، بخداعهم.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن عائلة غولدن توجهت برسالة لنتنياهو والمستشار القانوني الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت لطلب توضيح بعد نقل جثة الشهيد عماد شاهين إلى غزة الأسبوع الماضي، رغم وجود قرار من الكابنيت في عام 2017، وتثبيت القرار من المحكمة العليا، بعدم تسليم جثث شهداء حماس طالما تستمر الحركة في احتجاز الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

وبحسب العائلة، فإن الحكومة الإسرائيلية كررت بشكلٍ قلقٍ أخطاء الماضي، على الرغم من وعودها، واعتبرت أن الحكومة تتلاعب بهذه القضية.

وقالت ليا غولدن والدة الجندي هدار في مقابلة مع القناة، إن نتنياهو وبلوم يخدعان العائلة، وعائلات الجنود الإسرائيليين والمدنيين. متهمةً إياهم بالتخلي عن الجنود، فهم يعيدون جثث نشطاء حماس في عملية احتيال رهيبة على العائلات، ببساطة هناك سياسة كاسحة للفوضى هنا.

وأشارت إلى أن نتنياهو يسمح بتحويل الأموال القطرية دون حل قضية الجنود، مشيرةً إلى أنهم أخبروا نتنياهو رفضهم أن يتم تحسين الوضع بغزة بدون عودة الجنود والمدنيين من غزة.

وردًا على ذلك، قال مكتب نتنياهو إنه يعمل بلا كلل أو ملل ويبذل جهودًا كبيرة سرية وعلنية من أجل إعادة الجنود، دون أن يكشف عنها حتى لا يلحق الضرر بقنوات التفاوض.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني

هكذا تحولت إسرائيل إلى مأوى لكبار المجرمين حول العالم

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

صاروخ

مصادر إسرائيلية: اجتماع للكابنيت الأحد.. و"حماس" تنفي علاقتها بالصواريخ وتعتبر اطلاقها بمثابة تحدي

سرايا القدس تصدر بيان هام حول تهديدات الاحتلال بشن حرب على قطاع غزة.. اليك تفاصيله!!

الكشف عن تفاصيل زيارة عزام الاحمد الى العاصمة المصرية القاهرة بخصوص الانتخابات

غانتس

غانتس يهدد: لن نتسامح مع اي تهديد لسكان الغلاف وسنستعيد الردع بأي ثمن في غزة!

قصف

هآرتس: الرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رسالة لـ"حماس".. فما علاقة الجهاد الاسلامي!