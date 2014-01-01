عائلة الجندي الإسرائيلي غولدن تتهم نتنياهو وبلوم بخداعهم

القدس المحتلة / سما /

اتهمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فُقدت آثاره خلال حرب 2014، ولمحت حماس لأسره حيًا في رفح جنوب قطاع غزة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويارون بلوم، المنسق لشؤون أسرى الحرب والمفقودين، بخداعهم.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن عائلة غولدن توجهت برسالة لنتنياهو والمستشار القانوني الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت لطلب توضيح بعد نقل جثة الشهيد عماد شاهين إلى غزة الأسبوع الماضي، رغم وجود قرار من الكابنيت في عام 2017، وتثبيت القرار من المحكمة العليا، بعدم تسليم جثث شهداء حماس طالما تستمر الحركة في احتجاز الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

وبحسب العائلة، فإن الحكومة الإسرائيلية كررت بشكلٍ قلقٍ أخطاء الماضي، على الرغم من وعودها، واعتبرت أن الحكومة تتلاعب بهذه القضية.

وقالت ليا غولدن والدة الجندي هدار في مقابلة مع القناة، إن نتنياهو وبلوم يخدعان العائلة، وعائلات الجنود الإسرائيليين والمدنيين. متهمةً إياهم بالتخلي عن الجنود، فهم يعيدون جثث نشطاء حماس في عملية احتيال رهيبة على العائلات، ببساطة هناك سياسة كاسحة للفوضى هنا.

وأشارت إلى أن نتنياهو يسمح بتحويل الأموال القطرية دون حل قضية الجنود، مشيرةً إلى أنهم أخبروا نتنياهو رفضهم أن يتم تحسين الوضع بغزة بدون عودة الجنود والمدنيين من غزة.

وردًا على ذلك، قال مكتب نتنياهو إنه يعمل بلا كلل أو ملل ويبذل جهودًا كبيرة سرية وعلنية من أجل إعادة الجنود، دون أن يكشف عنها حتى لا يلحق الضرر بقنوات التفاوض.