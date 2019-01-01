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مشعل: تفجر الأزمات في المنطقة أثر سلبًا على قضية فلسطين

السبت 02 نوفمبر 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: تفجر الأزمات في المنطقة أثر سلبًا على قضية فلسطين


غزة / سما/

أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" خالد مشعل، أن تفجر الأزمات في المنطقة أثّر سلبًا على القضية الفلسطينية.

وقال مشعل خلال مؤتمر "رواد ورائدات بيت المقدس" في اسطنبول اليوم السبت، إن ما يجري في العالم العربي من أزمات وصراع أشغل الشعوب عن القضية، مبينًا أن هذا الانشغال العربي هو حالة مؤقتة ومحدودة.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي معني بمواجهة إرادة الشعوب في كل بلد، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد بيع قضية فلسطين.

وأشار إلى أن المالك الحقيقي لقضية فلسطين هي الأمة والشعب الفلسطيني.

ولفت مشعل إلى أن حركة "حماس" تريد أن التوافق على استراتيجية فلسطينية شاملة، كما أنها حريصة على دعم جميع تيارات الأمة في دعم قضية فلسطين.

كما أوضح أن قوة الحركة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية هي قوة للقضية الفلسطينية، والعكس صحيح، لكن الجميع يعاني من التحديات الخارجية، داعيًا إلى التجديد والإبداع والتطوير، وتشبيب القيادات الإسلامية.

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