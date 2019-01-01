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هدوء حذر بين إسرائيل وغزة.. والاحتلال يستعد لاحتمال تجدد إطلاق الصواريخ

السبت 02 نوفمبر 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدوء حذر بين إسرائيل وغزة.. والاحتلال يستعد لاحتمال تجدد إطلاق الصواريخ


القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم السبت، إن الهدوء يسود جانبي الحدود في قطاع غزة بعد موجة التصعيد الليلة الماضية في أعقاب إطلاق صواريخ من القطاع صوب مستوطنات الغلاف.

وكان القصف الإسرائيلي الليلة الماضية قد أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة، فيما أصيب ثلاثة مستوطنين إسرائيليين بجراح متفاوتة، بقصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، بأكثر من 10 قذائف صاروخية.

من جهته، ذكر موقع "والا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اليوم نحو مستوطنات الغلاف.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن ترد الفصائل الفلسطينية في غزة على الهجوم الجوي الذي نفذه فجر اليوم ردًا على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، استهدفت الليلة الماضية عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس بغزة، وذلك ردًا على اطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

وكانت صفارات الإنذار دوت مساء أمس الجمعة، في مستوطنات غلاف غزة، بزعم إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن أحد الصواريخ أصابت بشكل مباشر، منزلا بمستوطنة سيديروت، دون وقوع إصابات.

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