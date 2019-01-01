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غانتس يهدد: لن نتسامح مع اي تهديد لسكان الغلاف وسنستعيد الردع بأي ثمن في غزة!

السبت 02 نوفمبر 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهدد: لن نتسامح مع اي تهديد لسكان الغلاف وسنستعيد الردع بأي ثمن في غزة!


غزة / سما /

أكد زعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس، مساء اليوم السبت، أن الحكومة التي سيقودها لن تتسامح مع اي تهديد لسكان غلاف غزة او الاضرار بسيادتهم.

وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على  تويتر:"الحكومة التي سأقودها لن تتسامح مع أي تهديد لسكان الجنوب أو الإضرار بسيادتهم، سنستعيد الردع بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى الاستهداف المباشر لأولئك الذين يقودون التصعيد".

وأضاف: في هذا الوقت سندعم ونؤيد أي سياسة رد حازمة ومسؤولة لإحلال هدوء طويل الأجل لسكان الجنوب، إنه واجبنا - إنه التزامي تجاههم.

جاءت تصريحات غانتس بعد موجة من التصعيد بين اسرائيل و قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية مساء أمس عدة مواقع في القطاع، ردا على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف،  الامر الذي ادى الى استشهاد مواطن فلسطيني جراء القصف الاسرائيلي على غزة.

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