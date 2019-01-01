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خمسة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر

السبت 02 نوفمبر 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر


الجزائر /سما/

 أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال شرفي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المترشحين المقبولين، هم: الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وأوضح أن المترشحين الخمسة استوفوا الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية، من بين 23 راغبا في الترشح أودعوا ملفاتهم لدى السلطة.

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