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لجنة أولياء أمور الطلاب في العيسوية تعلن عن إضراب مفتوح

السبت 02 نوفمبر 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة أولياء أمور الطلاب في العيسوية تعلن عن إضراب مفتوح


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في بلدة العيسوية، اليوم السبت، عن الإضراب المفتوح في مدارس البلدة، رفضًا لما وصفته باقتحامات شارع المدارس واستفزاز الطلبة خلال توجههم الى مدارسهم صباحًا، وخلال انتهاء دوامهم المدرسي من قبل شرطة الاحتلال.

وأشارت اللجنة إلى أن آخر هذه الانتهاكات كانت صباح اليوم السبت، باقتحام مدرسة العيسوية للبنين واعتقال أحد الطلبة والاعتداء على مدير المدرسة والحارس وأحد الطلبة.

وجاء في البيان "نحن في لجنة أولياء أمور الطلبة نرفض ونستنكر هذه الاقتحامات التي تخلق بيئة غير آمنة للدراسة، ناهيك عن الحالة النفسية للطلبة، حيث التوتر والخوف وقلة التركيز."

وقالت "مع بداية العام الدراسي الحالي كنا قد أعلنا الإضراب عن الدوام في مدارس البلدة، ولكن وبعد اجتماعات بين لجان أولياء الأمور وممثلين عن القرية مع رئيس البلدية ومسؤولين من وزارة المعارف، وممثلين عن الشرطة، تم تعليق وإلغاء الإضراب بشرط عدم الاقتحام خاصة في ساعات الصباح وبعد الظهيرة، لكن الشرطة ضربت الاتفاق بعرض الحائط منذ عدة أسابيع ولم تلتزم به".

وأضافت "ورغم تقديم عدة شكاوى حول ذلك وجميعها تم تجاهلها، حتى تم صباحا اقتحام مدرسة واعتقال أحد طلبتها وتعريض حياة الطلبة للخطر بعد إلقاء القنابل الصوتية داخلها".

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