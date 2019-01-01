القبض على 9 أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية بقيمة 400 الف شيقل في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ألقت الشرطة وباسناد الامن الوطني وجهاز الاستخبارات القبض على 9 أشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 13 مذكرة قضائية بقيمة 400 الف شيقل في محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة توجهت في ساعات الصباح الأولى إلى منطقة العبيدية بمحافظة بيت لحم ومناطق أخرى من المحافظة وذلك بإسناد من الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات في حملة على المطلوبين حيث تمكنت من القاء القبض على 9 أشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 13 مذكرة قضائية بقيمة 400 الف شيقل .

واضاف ان الشرطة قامت باحضار المطلوبين الى مديرية الشرطة لحين احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانون بحقهم .