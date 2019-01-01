  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على 9 أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية بقيمة 400 الف شيقل في بيت لحم

السبت 02 نوفمبر 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 9 أشخاص صادر بحقهم مذكرات قضائية بقيمة 400 الف شيقل في بيت لحم


بيت لحم / سما /

ألقت الشرطة وباسناد الامن الوطني وجهاز الاستخبارات القبض على 9 أشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 13 مذكرة قضائية بقيمة 400 الف شيقل في محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة توجهت في ساعات الصباح الأولى إلى منطقة  العبيدية بمحافظة بيت لحم ومناطق أخرى من المحافظة وذلك بإسناد من الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات في حملة على المطلوبين حيث تمكنت من القاء القبض على 9  أشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 13 مذكرة قضائية بقيمة 400 الف شيقل .

واضاف ان الشرطة قامت باحضار المطلوبين الى مديرية الشرطة لحين احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانون بحقهم .

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الكشف عن موافقة إسرائيلية مشروطة لإقامة ميناء بري في الضفة الغريبة!

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

زعيم داعش الجديد يدعو للثأر للبغدادي والانتقام من واشنطن.. والبنتاغون يحذر

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

قصف

هآرتس: الرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رسالة لـ"حماس".. فما علاقة الجهاد الاسلامي!

"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب

عوزي روبين: اليوم السعوديّة وغدًا إسرائيل وايران قادرة على ضرب كل نقطة في الكيان

مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..