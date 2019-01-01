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الرد على غزة كان أشد قسوة من قبل ولكن..

هآرتس: الرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رسالة لـ"حماس".. فما علاقة الجهاد الاسلامي!

السبت 02 نوفمبر 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية رسالة لـ"حماس".. فما علاقة الجهاد الاسلامي!


القدس المحتلة / سما /

قال المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، إن رد الجيش الإسرائيلي القوي على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية هو إشارة إلى حماس لكبح جماح الجهاد الإسلامي.

وأضاف هرئيل في مقال له، أن الرد الإسرائيلي الليلة كان أشد قسوة من قبل، لكنه كان محدودا، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار التوترات مع إيران في الشمال.

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على سديروت ومجلس النقب الإقليمي.

وادعى أن قرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل يتعلق بالصراعات على السلطة بين الجهاد الإسلامي وحماس، ورغبة قائد اللواء الشمالي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطاء في إبراز موقعه كقائد في منظمته.

ونوه هرئيل إلى أنه في المشاورات الليلية التي عقدت أمس، تم اتخاذ قرار حازم نسبياً ضد حماس، في محاولة للإشارة إلى قيادة المنظمة التي يجب أن تعمل على كبح جماح الجهاد الإسلامي.

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