مصرع مواطن خمسيني اثر انقلاب جرار زراعي في جنين

جنين / سما /

لقي المواطن انور احمد سعيد عز الدين والذي يبلغ من العمر 52 عاماً من سكان بلدة عرابه جنوب مدينة جنين مصرعه اثر حادث سير انقلاب جرار زراعي .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة ابلغت عن وقوع حادث سير انقلاب جرار زراعي في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وعليه تحركت قوة من مركز شرطة عرابة وخبراء حوادث السير والإسعاف إلى مكان الحادث .

وقد وصل نتيجة الحادث المواطن إلى مستشفى جنين الحكومي متوفيا .

وأضاف ارزيقات انه تم فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث واعلام النيابة العامة .