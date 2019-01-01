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مجدلاني: قيادة منظمة التحرير قادرة على اجراء الانتخابات بنزاهة

السبت 02 نوفمبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: قيادة منظمة التحرير قادرة على اجراء الانتخابات بنزاهة


رام الله / سما /

قال أمين عام جبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الارادة السياسية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التي افشلت "صفقة القرن"، وقادت النضال في كافة المحافل الدولية، قادرة على اجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية.

وأضاف مجدلاني في اجتماع للجبهة اليوم السبت، بحضور عضوي المكتب السياسي عوني أبو غوش، وحكم طالب، واعضاء اللجنة المركزية بالضفة، ولجان الفروع، "من أجل الخروج من المأزق الحالي الذي تمر به قضية شعبنا وحالة الانقسام التي ساهمت بتدمير مؤسساتنا الوطنية، فإن طريق الانتخابات والاحتكام الى صناديق الاقتراع، يشكل بارقة أمل جديدة للأجيال لممارسة حقها الدستوري والقانوني والوطني".

وأكد أهمية إشاعة اجواء الديمقراطية وتهيئة المناخ أمام طريق الانتخابات، والحوار حول اية اشكاليات تقف امام تحقيقها، وصولا الى اجرائها في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية.

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