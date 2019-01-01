اجتماع هام لـ"تنفيذية المنظمة" الخميس المقبل بشأن ملف الانتخابات

رام الله / سما /

من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعاً تشاورياً يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الانتخابات.

وقال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" إن اجتماعاً تشاورياً للجنة التنفيذية سيعقد في السابع من هذا الشهر، لبحث قضايا لها علاقة بكيفية إنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمامها، ومتابعة هذا الأمر المهم، الذي نتمسك به جميعاً، خاصة في ظل ما نتحدث عنه بأنها يمكن أن تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام، بعد تعثر جهود المصالحة، والمضي قدماً في ترتيب البيت الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف "ستتم مناقشة القضايا والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، والتي ستجرى الفترة المقبلة، في مسعى جدي وحقيقي لمساعدة الشعب الفلسطيني، في ترتيب وضعه الداخلي، وتقوية صموده على الأرض".