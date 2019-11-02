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اعادة الاسرى وجثث الجنود مقابل ميناء ورفع الحصار

"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب

السبت 02 نوفمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عمر بارلف" : المعالجة القطرية الاسرائيلية لاوضاع غزة ستؤدي الى حرب


القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست الاسرائيلي "عمر بالف" من حزب "العمل غيشر" ان المعالجة القطرية الاسرائيلية لوضع في قطاع غزة ستؤدي الى حرب حقيقة مع القطاع.

وقال "بارلف" الذي عمل سابقا قائدا لدورية الاركان في جيش الاحتلال وهي تمثل نخبة النخبة ان سكان الجنوب اصبحول رهائن لدى حكومة اسرائيل والمنظمات الارهابية في قطاع غزة.

وتابع " يجب توجيه انذار نهائي لغزة بان اسرائيل مستعدة لتحسين الاوضاع الاقتصادية بصورة دراماتيكية وانشاء ميناء مقابل الهدوء واعادة جثث الجنود الاسرى والمفقودين" موضحا في حال رفض الغزيين فان على اسرائيل الخروج لعملية عسكرية في القطاع.

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