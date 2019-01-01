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شاهد ..محافظ جنين يلغي حفلةً للسبعاوي

السبت 02 نوفمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..محافظ جنين يلغي حفلةً للسبعاوي


جنين / سما /

 أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إلغاء حفلة أكسلها" التي كانت ستنظمها شركة xL لمشروبات الطاقة مساء اليوم السبت، في جنين.

 أوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته لإلغاء الحفلة التي كان سيحييها الفنان أيمن السبعاوي رافضاً توضيح الأسباب.

وفور نشر إعلانات عن الحفل، انتقد العشرات من النشطاء هذه الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإلغاء الحفل ومنتقدين بشدة السبعاوي، وذلك بعد أن حيى جيش الاحتلال في احدى حفلاته.

وقال السبعاوي وقتها: " كل التحية والتقدير للقيادة، للجيش الإسرائيلي معنا، ولاد عمنا".

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