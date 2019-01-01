معارضو نتنياهو يهاجموه بعد أحداث الليلة بغزة ويطالبون برد قوي

القدس المحتلة / سما /

هاجم المعارضون السياسيون لرئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، سياساته التي يعتمدها ضد قطاع غزة بعد الأحداث التي جرت الليلة الماضية بشأن إطلاق الصواريخ والرد الذي اعتبروه ضعيفًا أمام حماس.

وقال يائير لابيد أحد أقطاب حزب أزرق - أبيض، أنه كان يجب على إسرائيل أن ترد بقوة وبدون أي تردد على إطلاق الصواريخ تجاه غلاف غزة. مشددًا على ضرورة العودة لسياسة الاغتيالات ضد قيادات حماس والجهاد لدفعهم الثمن باهظًا.

فيما قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن عملية إطلاق الصواريخ نتيجة واضحة لسياسة الخضوع التي ينتهجها نتنياهو مع حماس. داعيًا أعضاء المجلس الوزاري المصغر للاستيقاظ خاصةً وأن ما وصفها بـ "أعمال الشغب" على طول السياج باتت أمر معتاد، ففي الصباح هناك مسيرات وفي المساء يكون هناك صواريخ.

وأضاف مستهزءًا بسياسات نتنياهو "كل من عانى من التظاهرات والصواريخ أمس، عليكم أن لا تقلقوا، رد رئيس الوزراء في الطريق، الأسبوع المقبل سيسمح بنقل عشرات الملايين من الدولارات لحماس مرةً أخرى".

واعتبر أن تآكل الردع الإسرائيلي أمام حماس على الجبهة الجنوبية، سيشجع "أعدائنا" في الشمال وإيران. كما قال.

من جانبه قال عومر بارليف من حزب العمل، إن الاتفاق بين نتنياهو وقطر هو خطوة استراتيجية فاشلة أخرى لنتنياهو ستؤدى إلى الحرب.

وأضاف "أصبح سكان الجنوب رهائن مرة لحماس، ومرة للحكومة الإسرائيلية، يجب ألا يستمر هذا الأمر".