الجهاد: نتنياهو يسعى للتغطية على فشله وفساده بالتصعيد في غزة

غزة / سما/

قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى التغطية على فشله وفساده، بالتصعيد العدواني ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والمنشآت، وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين، كما حدث في خانيونس.

وحملت الجهاد في بيان وصل سما الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدة على أن ما جرى من عدوان هو امتداد للمأساة التي حلّت بالشعب الفلسطيني منذ أن أعطت بريطانيا ومعها قوى الاستعمار الغربي ، تصريحا ودعما لليهود باحتلال فلسطين وتهجير واضطهاد شعبها وأهلها.

وجددت الجهاد تأكيدها على استمرار النضال المشروع في وجه الاحتلال المجرم، مشددة على ثبات الشعب الفلسطيني ووحدته في التصدي للعدوان ومواجهة كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته.

