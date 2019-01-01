الحرس الثوري : لدينا صواريخ اكثر من اللازم للقضاء على اي تهديد

طهران /وكالات /

قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن إيران تعزز ساحة قدرتها بحيث تقضي على أي نقطة يستهدفها العدو منها، لافتا إلى جاهزية قواته لأي حرب، غير معتمدة على الصواريخ فقط.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني خلال مراسم إزالة الستار عن جداريات جديدة على جدران السفارة الأمريكية السابقة في طهران: “نمتلك القدرات التقنية لمواجهة أي عدو، ولدينا الإرادة لاستخدامها، وقادرون على تحمل أي نزاع”.

وتابع سلامي، قواتنا المسلحة جاهزة، ولن نعتمد على الصواريخ فقط في أي حرب، رغم أننا ندخر كميات كافية منها، وأكثر من اللازم.

وأكد سلامي أن بلاده لا تقبل التهديد أو الاستسلام والرضوخ، وأن أمريكا لم تعد القوة الأولى في العالم.

قال إن “ما يقارب نحو 8.5 ملايين شخص لقوا حتفهم نتيجة للتدخلات الأمريكية المباشرة أو غير المباشرة في الحروب خلال السنوات الأربعين الأخيرة”.

وأكد أن أمريكا أول من استخدم السلاح النووي، رغم إعلانها المتكرر برفض امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن ما يثير السخرية أن أمريكا تتحدث عن الأمن العالمي في الوقت الذي تعتبر فيه من أكبر مصدري السلاح في العالم”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأوضح أن “إيران مستعدة للرد على أي عدو يتآمر ضدها، وأنها لديها العزيمة والقدرة على مواجهة أي عدو” مضيفا:”لدينا من الصواريخ أكثر مما نحتاج وقواتنا جاهزة لاستخدامها”.