الثقافة ترعى حفل الهالوين وتلغي عرض الرقص المعاصر برام الله..نادية عصام حرحش

حراك “طالعات” أعلن مسيرات اليوم (٣١ تشرين الأول) من اجل المعتقلات في سجون الاحتلال. والحقيقة يجب ان ينتفض الشعب امام الاعتقالات المتزايدة لنساء ورجال وأطفال هذا الوطن يوميا، ليس فقط ضمن حملة ننتظر تنظيمها. الشابة فدوى اللبدي مضربة عن الطعام منذ ما يقترب من الأربعين يوما، سامر العرابيد يصارع الموت من التعذيب، ميس أبو غوش وأسماء كثيرة تعتمها زنازين المعتقلات. وانتهاكات لحقوق المعتقلين لم نعد نهتم حتى لصراخهم، ولا نسمع نداءاتهم. المعتقلون يحاربون معركتهم بالسجون وكأنها شأنهم الخاص لا شأننا.

اليوم تحديدا، استقبلنا الصباح بالإعلان عن اعتقال الناشطة خالدة جرار من جديد. شأن المداهمات الإسرائيلية بين اعتقالات واغتيالات صار عاديا. العالم المستكينة على نفسها في بيوتها بمناطق السلطة “المحررة” تنهض من سباتها على صوت إطلاق نار وجيب عسكري ومداهمة أخرى لشخص ما.

أتساءل اين وزارة الثقافة من الفعاليات الخاصة بدعم هكذا حراك يعزز من خلاله ثقافة إعلاء صوت المرأة وثقافة المقاومة، بالتزامن مع ما يسمى باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية. فلم تمر أيام عن احتفالات المقاطعة باليوم الوطني للمرأة، وها هي أحد رموز الحراك النسوي الوطني يتم اعتقالها من بيتها، واقتصرت التنديدات طبعا لتردد من قبل شخصيات اعتبارية بأحسن الأحوال على اعتقالها، وما من موقف رسمي يشجب حتى.

قد يتساءل البعض لم ازج بوزارة الثقافة في حراك شعبوي سياسي. الحقيقة انه كان قد استوقفني تصريح لوزير الثقافة قبل مدة يتناول الثقافة كفعل مقاومة، وتكلم فيها عن ادب المقاومة واهميته، كما قدم وزير الثقافة تصريح بشأن اليوم الوطني للمرأة، واصراره على استخدام مصطلح الموروث الثقافي الفلسطيني. واليوم تحديدا، وبينما يستعد حراك “طالعات” للخروج في مسيرات، ترعى وزارة الثقافة “حفلة هالوين”.

يعني قد تكون مصادفات التاريخ السيئة هي سبب توقفي وتساؤلي عن دور وزارة الثقافة بهذا الصدد.

بالعادة انا لست ضد الفعاليات بكافة اشكالها، ومن المهم ان ترعى وزارة الثقافة مختلف النشاطات المرتبطة بالثقافة. ولكن ان نربط الهالوين بثقافة شعبنا فهذا امر عجيب. فما هو الموروث الثقافي الذي سيضيفه الهالوين لشعبا؟

قبل أسبوع وبالتزامن مع افتتاح مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في رام الله، قرر وزير الثقافة إلغاء عرض لفرقة الامل للرقص المعاصر، بالحفل الافتتاحي، بحجة ان الوزير يفضل فرقة تراث بملابس لائقة!! هنا، يمكن ان يلقى منع الوزير للعرض ترحيبا في ظل التعصب السائد، فكلمة رقص تضع في مخيلة العقل الحالي خلاعة لا فن. وكلمة “ملابس لائقة” تستدعي التساؤلات الغامضة والمغرضة بالنفوس العفنة. لم يلق الامر استياء عالي الصوت ولا تنديدا واسع الانتشار، لأن حرية التعبير في الأمور المرتبطة بالانفتاح على الفنون والثقافات غير التقليدية تضمحل وسط عنف فكري واجتماعي سائد. ولا بد من التوقف هنا والقول ان اقدام وزير الثقافة بهكذا فعل يبدأ من الغاء عرض قبل ساعات محدودة من العرض ولسبب ما يراه هو لباسا غير لائق، غير لائق ابدا ان يكون تصرفا من وزير ثقافة. فثقافة المنع مرتبطة بوزير داخلية، وإقرار ما هو لائق من لباس يترك لفتاوي الشيوخ الكثيرة.

ولكن، ما هو الأخطر، إذا ما قررنا اننا لا نريد ان ندس ثقافات غريبة عنا؟ الرقص المعاصر، ام رعاية الهالوين؟

الهالوين هو عيد الأموات الذي تحتفل به أمريكا ودول اوروبية في مثل هذا اليوم من كل عام. لا يعرف المعظم عنه سوى الأزياء التنكرية والقرعة البرتقالية الكبيرة على شكل وجه يخرج منها ضوء. وتختلف لمن يريد ان يفهم أصل هذا الاحتفال في تعريف نشأته، هناك اعتقاد شائع بأن الاحتفالات تعود إلى تقاليد كلتيه (مجموعة الشعوب التي تنتمي الى الشعوب الهندو- أوروبية) قديمة حسب بعض النظريات التاريخية. ارتبطت الاحتفالات قديما بمواسم الحصاد وجني المحاصيل، وما يتبعها من علاقة بين المواسم الزراعية والطقوس المرتبطة بالمجهول والقوى الخارقة. ويرتبط الاحتفال كذلك بمعتقد تجوال أرواح الأموات في هذه الليلة في محاولة للعودة الى عالم الاحياء.

يعني فكرة الاحتفال لا ترتبط بموروثنا الثقافي ولا الديني ولا الاجتماعي بشيء، على العكس فهي تعزز الخرافات والعادات الدخيلة. ناهيك عن الابتذال والابتعاد عن القضايا الأكثر أهمية لمجتمع لا يزال يعيش تحت احتلال.

في وقت تخرج فيه ناشطات ونشطاء طالعات بشعار اكيد ضد العنف الممنهجة والمباشر ضد النساء في مجتمع تسوده الذكورية وتحتكم فيه الابوية، وتنادي بالإضافة الى الحقوق الاجتماعية التي يترتب على خسارتها ظلم وقتل للمرأة، رفع الصوت من اجل المعتقلات في سجون الاحتلال ليكون صوت “طالعات” صوت وطني متكامل. تمنع وزارة الثقافة فرقة رقص معاصر من الأداء على المسرح، وترعى حفل هالوين.

عمار يا وطن

كاتبة فلسطينية