  1. الرئيسية
  2. مقالات

اعرفوا اسرارهم من اعلامهم و جرائدهم..

استقالة الحريري ليست بريئة.. هل تقدم المقاومة على ضربة استباقية؟ بسام ابو شريف

السبت 02 نوفمبر 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة الحريري ليست بريئة.. هل تقدم المقاومة على ضربة استباقية؟ بسام ابو شريف


استقالة سعد الحريري ليست بريئة ، بل تستند لعوامل عديدة بعضها واضح وبعضها غير واضح او (ضبابي) ، ورقة الأصلاح كانت ورطة اذا لم ينفذها سيسقط كسياسي و قائد تيار وليس كرئيس حكومة فقط ، واذا شرع في تنفيذها فهذا يعني انحيازه ضد حلفائه الذين تطالب ورقة الاصلاح بمحاسبتهم واسترداد الأموال المنهوبة منهم .

سعد الحريري استقال حتى لايضع نفسه عبر العهد في موقع المواجهة مع الولايات المتحدة و مشروع ترامب والانظمة المطبعة ، ووقع سعد الحريري في مأزق فهو ملتزم وتعهد بما اتفق عليه الرؤساء الثلاث ، فلا يستطيع التنصل من ذلك طالما هو رئيس وزراء ، وهو في الوقت ذاته حليف لواشنطن والرياض وزلمهم القوات اللبنانية ، أي المعسكر المطبع والمنسق مع اسرائيل لذلك اختار أن يستقيل حتى يبرر تنصله من الاتفاق حتى يكون “حرا” ، ومستقلا عن نهج العهد الذي تبنى استراتيجية الشعب الجيش المقاومة .
والاستقالة ليست نتيجة ذلك فقط ، بل هي نتيجة تهديد اميركي عبر حاكم مصرف لبنان بأن اجراءات امريكية قد توافق (اذا لم يذعن سعد الحريري) ، ستكون عوامل مدمرة للاقتصاد اللبناني ، وامام هذا التهديد رضخ سعد الحريري ، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام اعادة تكليفه انما على أساس شروطه هذه المرة ، وليس شروط الأطراف الأخرى في العهد.
ونقل للحريري أن المرحلة ستنتهي ضغظا باتجاه المطالب باستقالة الرئيس ميشيل عون  وتحولت مطالب الحراك (من) (مطلبيه) ، تشمل محاسبة الفاسدين وكهرباء لبنان و زبالته والضرائب الى شعارات سياسية بحته ، وتحول المنتشر في الشارع الى “متعض” لحياة الناس وعملهم حتى وصل الأمر الى اجبار مخازن الطحين على الاغلاق .
ما قاله الذين يضحون لحماية لبنان ، ومحاربة الفساد فيه مع بداية الحراك الشعبي تبين أنه صحيح ، وأن المؤامرة كانت ركوب موجة الأحتجاج للوصول الى أهداف سياسية هي بجميعها ضرب محور المقاومة .
لكن لن تجري الرياح كما تشتهي سفن سمير جعجع أو حلفاء واشنطن وتل ابيب في لبنان .
وقد بدأت المواجهة ببيان الجيش الذي وعد بحماية المتظاهرين في الساحات العامة فقط  وطلب من المتظاهرين المبادرة بفتح الطرق .
وفي هذا البيان صيغة انذار واضح ، فالجيش لن يسمح أن يعتدي الحراك الشعبي على حرية المواطنين وسعيهم للرزق وابتياع حاجاتهم أواغلاق المخابز ليجوع الناس ، ولن يسمح بأن تصرف الأموال على موائد مترفة في الوقت الذي يمنع العمال و الفقراء من العمل لشراء لقمة العيش .
لكن الأهم هو مايجري في بعبدا .
كيف يفكرعون ؟
لا شك أن خيار عون الأول ، هو رفض الاستقالة أو تكليف سعد الحريري مرة اخرى بعد بحث صيغة الحكومة المناسبة لتطبيق بنود ورقة الاصلاح ، أما العامل الذي سيكشف لنا بما لايدع مجالا للشك عن أهداف فريق واشنطن تل ابيب اللبناني ،  فهو اصدار قرار واضح  (وهو لايحتاج الى قوانين جديدة ) : –
– منع سفر كافة المسؤولين السابقين والحاليين .
– التحقيق في ملفات فساد موجودة ومثبتة .
– المطالبة باعادة الأموال المنهوبة .
حينها سوف يكون التجمع الشعبي أمام الحقبقة : أليس هذا ماطالبوا به ؟ ، وعليهم أن يدعموا تنفيذ مايطالبون به ، والا يصبح أي تحرك خارج هذا الهدف وله أهداف تدميرية .
واذا كانت بعبدا تفكر بخطوات عملية ، فان هذا يجب ألا يعمينا عن رؤية الخطوات التي تفكر بها واشنطن وتل ابيب وشركائهما وعملائهما بلبنان ، فالجو الذي خلقه الاعلام الاميركي وحجم المراسلين الأجانب الذين وصلوا الى لبنان ونوعية المراسلين تدل على أن هنالك عملية كبيرة تعد ، وهي بصدد التنفيذ فالفرصة مواتية كما ترى واشنطن .
وتفيد معلوماتنا أن بومبيو شكل غرفة عمليات خاصة بلبنان ، وأن سي آي ايه هي والخارجية الاميركية يشرفان عليها ولابد لنا من التحذير : –
لن يكون المخطط غزو لبنان من قبل اسرائيل ، فاسرائيل تعرف ثمن ذلك لكن أسلوب السي آي ايه هو الذي سيتبع ، وهنا نشير الى تفجيرات واغتيالات قد تكون على جدول أعمال واشنطن تل ابيب ، المقاومة هي الهدف الذي تسعى له واشنطن وتل ابيب والمطبعون لضربه ولذلك نشاهد الحملات الاعلامية ضد المقاومة والاتهامات التي تكال لها ظلما وبهتانا ، وذلك لخلق الأحواء السلبية التي تتيح للأعداء فرصة التحرك ضد المقاومة دون ردود فعل شعبية واسعة !! ، وتجد الآن كلمات مثل زعران حركة أمل وزعران حزب الله .
الحقيقة أن عملاء اسرائيل ينشطون 24 / 24 لقطع الطرق ومحاولة الاصطدام بالجيش وقوى الأمن ، ومن الضروري أن تعي المقاومة مايحاك ضدها وأن تيقى أعينها مفتوحة على من يدخل لبنان من الأجانب في هذه الفترة ” الدخول منذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم ” ، واعتبار عودة عملاء اسرائيل في جيش لحد لحظة يجب أن يدقق في من دخل من قبلهم ومن دخل بعدهم ، وعلى المقاومة مراقبة سفارات ومكاتب تابعة لسفارات المطبعين خاصة الذين توغلوا بعيدا في التطبيع ، وكذلك من الضروري معرفة ماذا بحث يوسي كوهين في الرياض وجدة بعد أن سافر من تل ابيب على متن طائرة تطير مباشرة ” لأول مرة ” ، من تل ابيب للسعودية لقد رصدت الولايات المتحدة من أموال دول الخليج مبالغ طائلة لضرب المقاومة في لبنان .
ومرة اخرى نقول ان على المقاومة ألا تكتفي بانتظار العدوان لترد بل عليها أن تهاجم لمنع العدوان ، ولاشك أن للمقاومة أصدقاء في مؤسسات الأمن والجيش وهؤلاء قادرون على مدها بالمعلومات ، لم يعد هنالك مجال للشك !
وما قاله الشيخ صفي الدين سليم فان التلكؤ في تنفيذ ورقة الاصلاح يستهدف أيضا ضرب المقاومة .
كاتب وسياسي فلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الكشف عن موافقة إسرائيلية مشروطة لإقامة ميناء بري في الضفة الغريبة!

العمادي يلتقي بقادة حماس في الضفة الغربية لأول مرة فماذا طلبوا منه؟

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

زعيم داعش الجديد يدعو للثأر للبغدادي والانتقام من واشنطن.. والبنتاغون يحذر

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

عوزي روبين: اليوم السعوديّة وغدًا إسرائيل وايران قادرة على ضرب كل نقطة في الكيان

مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

700x414

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة