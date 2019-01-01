دعم الصحفيين: الاحتلال ينتهك حرية (557) إعلامياً فلسطينياً عام 2019

غزة / سما/



قالت لجنة دعم الصحفيين ان الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتداءاته بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، مستخدماً شتى الطرق لوضع العراقيل لتكميم الأفواه وتحجيم حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان لها "إننا في لجنة دعم الصحفيين، وبمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، نطالب المؤسسات الدولية، والتي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً لتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين لكي تبقى الحقيقة حية".

واضاف البيان "كما نحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين و"التي أصبحت ظاهرة يجب التوقف أمامها"، مؤكدين على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، وندعو المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير".

وبات واضحا أن الاحتلال يستمر في جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين دون أي احترام لتلك القوانين والقرارات ودون أي رادع من أوساط ومحاكم دولية تعاقبه على ممارساته العنجهية.

حيث لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (18) صحفياً، حكم على عدد منهم أحكام عالية وآخرون يجدد الاحتلال اعتقالهم الإداري عدة مرات بدون تهم تنسب اليهم.

وفي آخر تقرير أعدته اللجنة منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر المنصرم 2019 أظهر أن قوات الاحتلال ارتكبت (557) من الانتهاكات، أقدمت خلالها على اعتقال ما يقارب( 70) صحفياً، وتمديد وتأجيل وإصدار أحكام بحق(25)آخرين.

وحول الإصابات بين التقرير أن الاحتلال يتوسع في جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين مستخدما وسائل قتالية حربية والتي طالت أجساد العديد من الصحفيين راح ضحيتها العام الماضي اثنين من الصحفيين واللذان أصيبا برصاص من نوع متفجر هتك كافة أعضائهما الداخلية، خلال تغطيتهما مسيرة العودة على حدود قطاع غزة والتي بدأت في أواخر شهر مارس 2018 وهما : ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسنين .

وحول عدد الاصابات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم وأداء عملهم منذ بداية عام 2019 بين تقرير لجنة دعم الصحفيين أن (144) صحفياً أصيبوا منذ بداية العام الحالي2019 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان غالبيتهم من قطاع غزة، والتي تنوعت الإصابات ما بين الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعيار ناري وقنابل الصوت والضرب بالهروات، إضافة إلى الإصابة بحالات اختناق وتسمم جراء القاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت (57) صحفياً واعلامياً من ممارسة عملهم في تغطية المسيرات السلمية وما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والذي يتعمد خلال منع عملهم من مصادرة معداتهم وسحب بطاقاتهم الصحفية والتي بلغت منذ بداية العام الحالي(24) حالة.

كما منع الاحتلال( [