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مجموعة فلسطينية تخاطب ميسي ورفاقه: "لا تحضروا الى إسرائيل"

السبت 02 نوفمبر 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة فلسطينية تخاطب ميسي ورفاقه: "لا تحضروا الى إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

برزت معضلة جديدة تحوم حول إمكانية اجراء مباراة الأرجنتين وأوروغواي الودية في إسرائيل. فبعد أن أكد منتخبا البلدين بكرة القدم عزمهما على القدوم الى إسرائيل وبعد ان تم تغيير موعد المباراة لإفساح المجال للجمهور الإسرائيلي بالاستمتاع بمشاهدة ليونيل ميسي ولويس سواريس وآخرين، برز صباح السبت، عائق جديد أظهر أن الحماس لم يأخذ الجميع، بل هناك من يطالب بإلغاء المباراة، التي من المتوقع أن تقام في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

"خدمات رفح"، نادي كرة قدم من قطاع غزة، وجه خطابًا رسميًا إلى اتحاد كرة القدم في الأوروغواي، يطالب فيه كلا الفريقين بإلغاء قدومهما إلى إسرائيل. وقالت الرسالة الرسمية "تحاول اسرائيل استخدام الرياضة للتستر على جرائمها ضد الانسانية".

وتابعت الرسالة: "لهذا نطالبكم بعدم التعاون مع الجهود الإسرائيلية وألاّ توافقوا على اجراء المباراة". 

ووفقًا للتقارير التي نشرتها وسائل اعلامية في أمريكا الجنوبية، فقد اتصل اتحاد كرة القدم في الأوروغواي على الفور بنظيره الأرجنتيني وطلب الاثنان من منظمي المباراة لضمان الأمن الضروري للتحقق من أن الأمور على ما يرام، لإجراء المباراة كما هو مخطط لها.

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