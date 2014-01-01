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لهذا السبب.. ميلادينوف يصل غزة الاثنين المقبل

السبت 02 نوفمبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. ميلادينوف يصل غزة الاثنين المقبل


غزة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت، أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادنيوف، سيصل قطاع غزة الاثنين القادم.

وأضافت القناة العبرية أن ميلادينوف سيزور قطاع غزة الاثنين القادم للقاء قيادات حركة حماس لبحث ملفات الانتخابات الفلسطينية وتفاهمات الهدوء والمشاريع الأممية في القطاع.

وأشارت إلى أن موعد زيارة مبعوث الأمم المتحدة تم تحديدها قبل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس، ردا على إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.

يذكر إلى أن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي.

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