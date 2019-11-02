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مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل

السبت 02 نوفمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، اليوم السبت، إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة كشف عن نقطة ضعف إسرائيل.

وأوضح "بوخبوط" أنه "بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي بالتحديات الكبيرة ويركز على أهداف بعيدة مثل إيران والعراق واليمن، تمكن قادة المنظمات في قطاع غزة من استغلال الاهتمام الموجه إلى مختلف الساحات إلى جانب الاضطراب السياسي في إسرائيل وعدم وجود رئيس وزراء ووزير دفاع متفرغ لمتابعة القضايا على مدار الساعة كل ذلك تم استغلاله من غزة لزيادة الضغط".

وأضاف: "نحن نقترب من اللحظة التي سيطرح فيها سؤال في الكابينت ما إذا كان ينبغي تغيير سياسة استعادة الهدوء مع غزة".

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