الحكومة تطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم ان على بريطانيا ان تعترف بدولة فلسطين لازالة آثار تلك المظلمة التاريخية بحق الفلسطينيين.

وقال الناطق في بيان له "تطل علينا اليوم الذكرى الثانية بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم الذي شكل مظلمة تاريخية لشعب وقع ضحية لشهوة الاستعمار والتوسع والتطهير العرقي، والتي مازالت آثارها مستمرة بعد نحو قرن من الزمان بعمليات النهب للمزيد من الارض، وتقويض القرارات الدولية التي دعت إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف، وضمان عودة اللاجئين وفق القرار 194".

واكد "إن الحكومة وهي تشيد بالتّضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدى قرن من الزمان، وقدم خلالها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، فإنها تؤكد ثباتها على مواقفها وسياساتها، وهي أكثر ما تكون عزما، وأشد مضاء حتى نيل الحرية والاستقلال ، وتطالب بريطانيا بالمسارعة إلى إزالة آثار تلك المظلمة التاريخية عبر تصحيح خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشريف، كما تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان والاستيطان ونهب الثروات والتطهير العرقي في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية والقانونية وإقامة دولته على أرضه".