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حالة "نادرة".. عمره 34 عاما لكنه يبدو طفلا

السبت 02 نوفمبر 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة "نادرة".. عمره 34 عاما لكنه يبدو طفلا


وكالات / سما /

يعاني رجل صيني، يبلغ من العمر 34 عاما، من مرض نادر يمنعه من الزواج، ويجعله يبدو في نظر الآخرين طفلا، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس منذ كان في السادسة من عمره.

وبدأت مشكلة تشو شنغكاي، وهو من منطقة ريفية وسط الصين، في عمر 6 سنوات، عندما أصيب في رأسه بحجر بينما كان يلعب مع أطفال آخرين، بحسب موقع "أوديتي سنترال". 

ويقول والدا تشو إنه أصيب بحمى لمدة ثلاثة أيام متواصلة، فلجأوا إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء تجلط الدم في دماغه، وأجروا عملية جراحية طارئة لإزالته.

وتعافى الطفل بشكل جيد، وبدا أن حياته طبيعية لبضع سنوات بعد ذلك، لكن في سن التاسعة لاحظت عائلته أن تشو لا ينمو مقارنة بالأطفال الآخرين في عمره. وفي الواقع، بدا وكأنه لم ينمو على الإطلاق منذ حادثته.

ولجأ والدا تشو إلى مستشفى إقليمي لإجراء فحص طبي، على أمل معرفة سبب توقف نموه، وبعد سلسلة من الاختبارات قيل لهما إن الغدة النخامية لدى الصبي قد تضررت، مما أثر بدوره على نموه البدني.

وبعد أكثر من عقدين من الزمن، ما زال تشو شنغكاي، البالغ من العمر 34 عاما، يشبه صبيا صغيرا، وليس لديه شعر في الوجه، وصوته صوت طفل أيضا.

ولأن جسده لم ينضج بالكامل، فهو غير قادر على الزواج وإنجاب الأطفال مثل معظم من ترعرع معهم.

وقال تشو: "على الرغم من أنني أبلغ من العمر 34 عاما، فإن وظائف جسدي تعمل كوظائف جسد طفل صغير. أنا لست بالغا، لذا لا يمكنني الزواج".

#طفل #العمر

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