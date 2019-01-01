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أحلام: خسرت 20 كغم ولم أعد أحب الشوكولا

السبت 02 نوفمبر 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام: خسرت 20 كغم ولم أعد أحب الشوكولا


وكالات / سما /

لفتت الفنانة أحلام الأنظار إليها بقوامها النحيل والمتناسق، من خلال مجموعة جلسات تصوير خضعت لها في الفترة الأخيرة.

اللافت أن أحلام، تبدو في كل جلسة تصوير أكثر نحولاً من التي سبقتها، حتى أنها خسرت 20 كيلوغرام وتخطط لخسارة 4 كيلوغرامات إضافية، لكي تحقق حلمها بإمتلاك جسم جميل ومتناسق.

حول رشاقتها اللافتة قالت أحلام " أذكر أنهم سألوني في إحدى حفلاتي في دبي كم كيلوغرام خسرت، فأجبتهم 14 كيلوغرام، أما اليوم فأنا خسرت 20 كيلوغرام، والمشكلة أن لا قابلية لي على تناول الطعام حتى الشوكولا لم أعد أرغب بها".

وتتابع أحلام" يجب ان أحافظ على وزني الحالي وأن أخسر إلى ما خسرته سابقاً 3 أو 4 كيلوغرام، لكي يبدو جسمي جميلا".

كلام أحلام جاء في دردشة معها لمصلحة برنامج "أم بي سي تراندينغ".

من ناحية أخرى، قدمت الفنانة أحلام التهنئة إلى محمد عبده بعد الإعلان عن تكريمه في آخر ديسمبركانون الأول المقبل على هامش فعاليات "موسم الرياض" وعلى مسرح محمد عبده في البولفار.

يشار إلى أن الفنانة أحلام تطل أسبوعياً من خلال الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" إلى جانب راغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

#أحلام #الشوكولا

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