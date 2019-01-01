"إنستجرام" تصدم الجميع بهذا التحديث الجديد

وكالات / سما /

يبدو أن "إنستجرام" بدأت في اتباع إستراتيجية جديدة تهدف في المقام الأول إلى مضاعفة أعداد مستخدميها، وخاصة بعد الإعلان عن تحديثها الأخير الذي يمنع الأشخاص غير المشتركين في الموقع من رؤية المنشورات العامة.

خدمة مشاركة الصور والفيديو في إنستجرام

ويعمل التحديث الجديد على منع الناس من مشاهدة المنشورات على إنستجرام سواء من اللابتوب أو الهاتف الذكي؛ لتظهر لهم صفحة رئيسية للتسجيل على الموقع أو إنشاء حساب في حال الرغبة في مشاهدة الصورة أو المنشور.

وذلك على عكس العديد من شبكات التواصل الاجتماعي التي تسمح بالتجول ومشاهدة المنشورات دون تفاعل كـ"تويتر" مثلاً.

تحديثات إنستجرام

وأعلن الإنستجرام في الفترة الماضية عن العديد من التحديثات منها ما يتعلق بخيارات الخصوصية والسماح للمستخدمين التحكم في المعلومات التي تتم مشاركتها مع التطبيقات الخارجية.

بالإضافة إلى ميزة chat sticker، التي تمنح مستخدمي الإنستجرام الانضمام إلى المحادثات مع الأصدقاء سواء بشكل خاص أو جماعي وذلك عبر ميزة القصص عبر الهاتف الذكي.