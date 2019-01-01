  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"فضيحة واتساب".. تجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة

السبت 02 نوفمبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فضيحة واتساب".. تجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة


وكالات / سما /

كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الداخلي في واتساب المملوكة لفيسبوك إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بـ5 قارات.

ورفعت واتساب دعوى، الثلاثاء، ضد شركة "إن.إس.أو غروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.

وتزعم واتساب أن الشركة الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن بعض الضحايا في الولايات المتحدة والمكسيك وباكستان والهند.

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الكشف عن موافقة إسرائيلية مشروطة لإقامة ميناء بري في الضفة الغريبة!

العمادي يلتقي بقادة حماس في الضفة الغربية لأول مرة فماذا طلبوا منه؟

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

زعيم داعش الجديد يدعو للثأر للبغدادي والانتقام من واشنطن.. والبنتاغون يحذر

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

عوزي روبين: اليوم السعوديّة وغدًا إسرائيل وايران قادرة على ضرب كل نقطة في الكيان

مراسل عسكري : صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف إسرائيل

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

700x414

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة