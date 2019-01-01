4 لقاءات في الدوري المحلي اليوم

غزة / سما /

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى لأندية قطاع غزة.

ففي دوري الممتازة، يستقبل اتحاد الشجاعية ضيفه شباب رفح على ملعب اليرموك غرب مدينة غزة.

وفي شمال القطاع وعلى ملعب بيت حانون البلدي، يحل فريق الصداقة ضيفاً ثقيلاً على اتحاد بيت حانون الرياضي.

أما في دوري الدرجة الأولى فيستقبل خدمات البريج ضيفه خدمات خانيونس على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وعلى ملعب خانيونس البلدي يحل فريق الأقصى ضيفاً على الزيتون، في عقوبة نقل مباراة على الأخير.