المجمع زعيما لكأس الطاولة للمرة العاشرة تواليا

غزة / سما /

حصد المجمع الإسلامي لقب كأس كرة الطاولة في قطاع غزة للموسم العاشر تواليا, عقب فوزه على نظيره شباب كندا (3-0), في المباراة النهائية التي جرت على طاولات نادي المجمع جنوب غزة.

وحضر الموقعة الختامية محمد عاشور ممثلا عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية, وأديب أبو غزال وياسر إسليم عضوي اتحاد الطاولة, وإياد الغلاييني نائب رئيس نادي المجمع, وكمال الغول عضو إدارة نادي شباب كندا, وإيهاب كحيل عضو اتحاد الطائرة, وعدد من الشخصيات الاعتبارية والإعلاميين الرياضيين.

وسيطر المجمع على مجريات اللقاء, إذ فاز لاعبه عبد الله السقا على منافسه سعيد يونس (3-2), وتفوق زميله يسري أبو سيف على مصطفى الترتوري (3-1), قبل أن يحسم حسام الباز المواجهة بانتصاره على بسام عدوان (3-0).

ومثّل المجمع في البطولة كل من المدرب عبد السلام إغريز, واللاعبون عبد الله السقا, ويسري أبو سيف, وحسام الباز, وأسعد إرحيم, أما شباب كندا فظهر معه المدرب المخضرم حسين صبح, واللاعبون بسام عدوان, ومصطفى الترتوري, وسعيد يونس, وعبد الله موسى.

وعقب نهاية المسابقة, كرّم اتحاد الطاولة فريقا المجمع وشباب كندا, وكذلك الحكمين محمد صمامة وعماد بدوان، ولجانه الفنية والمسابقات والإعلامية, تقديرا لجهودهم طوال الموسم.