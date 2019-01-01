  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المجمع زعيما لكأس الطاولة للمرة العاشرة تواليا

السبت 02 نوفمبر 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع زعيما لكأس الطاولة للمرة العاشرة تواليا


غزة / سما /

حصد المجمع الإسلامي لقب كأس كرة الطاولة في قطاع غزة للموسم العاشر تواليا, عقب فوزه على نظيره شباب كندا  (3-0), في المباراة النهائية التي جرت على طاولات نادي المجمع جنوب غزة.

وحضر الموقعة الختامية محمد عاشور ممثلا عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية, وأديب أبو غزال وياسر إسليم عضوي اتحاد الطاولة, وإياد الغلاييني نائب رئيس نادي المجمع, وكمال الغول عضو إدارة نادي شباب كندا, وإيهاب كحيل عضو اتحاد الطائرة, وعدد من الشخصيات الاعتبارية والإعلاميين الرياضيين.

وسيطر المجمع على مجريات اللقاء, إذ فاز لاعبه عبد الله السقا على منافسه سعيد يونس (3-2), وتفوق زميله يسري أبو سيف على مصطفى الترتوري (3-1), قبل أن يحسم حسام الباز المواجهة بانتصاره على بسام عدوان (3-0).

ومثّل المجمع في البطولة كل من المدرب عبد السلام إغريز, واللاعبون عبد الله السقا, ويسري أبو سيف, وحسام الباز, وأسعد إرحيم, أما شباب كندا فظهر معه المدرب المخضرم حسين صبح, واللاعبون بسام عدوان, ومصطفى الترتوري, وسعيد يونس, وعبد الله موسى.

وعقب نهاية المسابقة, كرّم اتحاد الطاولة فريقا المجمع وشباب كندا, وكذلك الحكمين محمد صمامة وعماد بدوان، ولجانه الفنية والمسابقات والإعلامية, تقديرا لجهودهم طوال الموسم.

#المجمع الاسلامي #كرة الطاولة

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الكشف عن موافقة إسرائيلية مشروطة لإقامة ميناء بري في الضفة الغريبة!

يديعوت : الحرب في غزة والشمال على الابواب وترامب والجهاد غير مبالين بمنعها

العمادي يلتقي بقادة حماس في الضفة الغربية لأول مرة فماذا طلبوا منه؟

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

زعيم داعش الجديد يدعو للثأر للبغدادي والانتقام من واشنطن.. والبنتاغون يحذر

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

حماس : لن نسمح للعدو باستباحة غزة وتصدير ازماته اليها

700x414

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني