تحديد موعد انطلاق بطولة الشطرنج للأندية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد انطلاق منافسات بطولة الشطرنج لأندية المحافظات الجنوبية هذا العام.

وأكدت التقارير أن البطولة ستنطلق السبت المقبل في قاعة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بجوار مقر وزارة الأسرى جنوب غزة.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة جميع الأندية المنضمة للجمعية العمومية باتحاد الشطرنج, تمهيدا لاختيار أفضل العناصر لتمثيل فلسطين في المسابقات الخارجية.

وبحسب التقارير, فإن اتحاد الشطرنج ينوي تنظيم بطولة للفئات السنية المختلفة, في أواخر نوفمبر المقبل, لانتقاء أبرع اللاعبين لمنتخب فلسطين.

يشار إلى أنه سيجري احتفال مركزي عقب نهاية البطولات في المحافظات الجنوبية والشمالية, لتوزيع الجوائز والمكافآت المالية على الفائزين.