صراع برشلونة و مانشستر يونايتد يشتد على لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

تزايد الاهتمام بالمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد تقديمه لمستويات متطورة للغاية مع فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وسجل النجم الدولي الأرجنتيني المُلقب بـ “التورو” 7 أهداف مع النيراتزوري في بطولتي الدوري الإيطالي و دوري أبطال أوروبا كما قام بصناعة هدفين وأظهر تحسناً كبيراً على جميع الأصعدة مع المدرب أنتونيو كونتي.

وأشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو اليوم أن نادي برشلونة يعتبر مارتينيز المرشح الأول لخلافة لويس سواريز في خط هجوم الفريق الكاتالوني.

إضافة إلى برشلونة فإن مانشستر يونايتد من أبرز الفرق المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني الشاب والذي يعتبره سولشاير مدرب اليونايتد المهاجم المثالي في تشكيلة الريد ديفلز.

وحسب صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية فإن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 110 مليون يورو وهو المبلغ الموجود في بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

فبعد رحيل أليكسيس سانشيز ولوكاكو عن النادي في الصيف فإن اليونايتد في أمس الحاجة لرأس حربة يملك المواصفات العصرية المطلوبة للانخراط في طريقة لعب المدرب النرويجي الجديدة.

وسيكون نادي الشياطين الحُمر مستعداً لدفع هذا المبلغ في سوق الانتقالات الشتوية لضمان انتقال اللاعب إلى صفوفه، ولكن من المستبعد أن يوافق اللاعب على الرحيل في منتصف الموسم، كما أن ناديه يحاول تجديد عقده وإلغاء بند الشرط الجزائي.