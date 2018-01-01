  1. الرئيسية
  2. الرياضة

حقيقة اهتمام يوفنتوس بضم صلاح

السبت 02 نوفمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة اهتمام يوفنتوس بضم صلاح


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

وأشارت تقارير قبل أيام إلى أن مسؤولي يوفنتوس تواجدوا في مباراة ليفربول وتوتنهام بالبريميرليج، لمراقبة عدة لاعبين ومن بينهم محمد صلاح.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية فإن صلاح ليس من اهتمامات يوفنتوس، وأن مسؤولو البيانكونيري تواجدوا في المباراة من أجل كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام.

وينتهي عقد إريكسن مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري ويدرس اليوفي ضمه في صفقة انتقال حر.

وسُئل مسؤول من يوفنتوس في مباراة الأحد عن لاعب ليفربول الذي يرغبون في التوقيع معه.

ووفقًا للصحفي سايمون هيوز، أجاب مسؤول اليوفي، قائلًا: لا يمكننا تحمل تكلفة التعاقد مع أحد لاعبي ليفربول.

ونجح ليفربول في الاحتفاظ بجميع نجومه تحت قيادة يورجن كلوب في السنوات الأخيرة، والاستثناء الوحيد كان فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة في يناير 2018.

#محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الكشف عن موافقة إسرائيلية مشروطة لإقامة ميناء بري في الضفة الغريبة!

يديعوت : الحرب في غزة والشمال على الابواب وترامب والجهاد غير مبالين بمنعها

العمادي يلتقي بقادة حماس في الضفة الغربية لأول مرة فماذا طلبوا منه؟

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

زعيم داعش الجديد يدعو للثأر للبغدادي والانتقام من واشنطن.. والبنتاغون يحذر

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

حماس : لن نسمح للعدو باستباحة غزة وتصدير ازماته اليها

700x414

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني