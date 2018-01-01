حقيقة اهتمام يوفنتوس بضم صلاح

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

وأشارت تقارير قبل أيام إلى أن مسؤولي يوفنتوس تواجدوا في مباراة ليفربول وتوتنهام بالبريميرليج، لمراقبة عدة لاعبين ومن بينهم محمد صلاح.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية فإن صلاح ليس من اهتمامات يوفنتوس، وأن مسؤولو البيانكونيري تواجدوا في المباراة من أجل كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام.

وينتهي عقد إريكسن مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري ويدرس اليوفي ضمه في صفقة انتقال حر.

وسُئل مسؤول من يوفنتوس في مباراة الأحد عن لاعب ليفربول الذي يرغبون في التوقيع معه.

ووفقًا للصحفي سايمون هيوز، أجاب مسؤول اليوفي، قائلًا: لا يمكننا تحمل تكلفة التعاقد مع أحد لاعبي ليفربول.

ونجح ليفربول في الاحتفاظ بجميع نجومه تحت قيادة يورجن كلوب في السنوات الأخيرة، والاستثناء الوحيد كان فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة في يناير 2018.