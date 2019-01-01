  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سبب غضب ميسي من بارتوميو

السبت 02 نوفمبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب غضب ميسي من بارتوميو


وكالات / سما /

ألقى برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الضوء على الخلاف الكبير بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم الفريق في الآونة الآخيرة.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير أن ميسي يشعر بحالة غضب من رئيس البارسا بارتوميو بخصوص تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وعدم استعادة البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الماضي.

وأكد البرنامج أن ميسي يشعر بالخيانة من قبل بارتوميو بسبب عدم استعادة نيمار وضم جريزمان.

يذكر أن ميسي اقترح على بارتوميو إعادة نيمار للكامب نو، لكن وقف بعض الأشخاص داخل إدارة البارسا ضد إتمام الصفقة، مع تمسك النادي الباريسي به وعدم بيعه رغم الإغراءات العديدة.

#بارتوميو #ميسي

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

الكشف عن موافقة إسرائيلية مشروطة لإقامة ميناء بري في الضفة الغريبة!

يديعوت : الحرب في غزة والشمال على الابواب وترامب والجهاد غير مبالين بمنعها

العمادي يلتقي بقادة حماس في الضفة الغربية لأول مرة فماذا طلبوا منه؟

نتنياهو يعطي تعليمات حول طبيعة الرد على صواريخ غزة

زعيم داعش الجديد يدعو للثأر للبغدادي والانتقام من واشنطن.. والبنتاغون يحذر

تركيا: أحبطنا مؤامرة كبيرة إسرائيلية فرنسية لاقامة دولة كردية شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

لابيد يهدد قادة حماس والجهاد الاسلامي و هذا ما قاله ..

يديعوت تزعم : حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف اطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

حماس : لن نسمح للعدو باستباحة غزة وتصدير ازماته اليها

700x414

استشهاد مواطن جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ضابط إسرائيلي يتحدث عن الهجمات والعاروري والتنسيق الأمني