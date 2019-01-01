سبب غضب ميسي من بارتوميو

وكالات / سما /

ألقى برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الضوء على الخلاف الكبير بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم الفريق في الآونة الآخيرة.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير أن ميسي يشعر بحالة غضب من رئيس البارسا بارتوميو بخصوص تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وعدم استعادة البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الماضي.

وأكد البرنامج أن ميسي يشعر بالخيانة من قبل بارتوميو بسبب عدم استعادة نيمار وضم جريزمان.

يذكر أن ميسي اقترح على بارتوميو إعادة نيمار للكامب نو، لكن وقف بعض الأشخاص داخل إدارة البارسا ضد إتمام الصفقة، مع تمسك النادي الباريسي به وعدم بيعه رغم الإغراءات العديدة.