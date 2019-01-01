هل رفض فينيسيوس الانضمام لباريس؟

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الذي رفضه لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الميركاتو الصيفي الماضي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ليوناردو أراوجو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد وضع اسم فينيسيوس جونيور كجزء من صفقة انتقال محتمل لنيمار إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومع ذلك، رفض فينيسيوس جونيور بشكل قاطع مغادرة ريال مدريد في الصيف، وأبدى رغبته في المضي قدمًا مع الفريق المدريدي، متجاهلًا فكرة الانتقال لباريس سان جيرمان.

وقال البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ‘‘لا‘‘ للمدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أراوجو، كما رفض أي انتقال محتمل لآرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.

يذكر أن فينيسيوس جونيور حجز مكانه في التشكيلة الأساسية مع الريال في الموسم الماضي، ولكنه تراجع بقوة في خطط المدرب زين الدين زيدان بسبب وجود إدين هازارد، حيث لم يلعب البرازيلي سوى مباريات قليلة جدًا منذ بداية الموسم الحالي، وأصبح بديلًا منتظمًا في تشكيلة الميرينجي.